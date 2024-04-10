Женщина с высоким интеллектом никогда не наденет эти 4 аксессуара

Женщина с высоким интеллектом стремится к элегантному стилю и избегает некоторых типов аксессуаров. Крупные украшения она считает излишними и предпочитает более сдержанные стили, такие как минимализм. Она выбирает изделия из благородных металлов, избегая дешевых сплавов из-за их низкого качества и возможного вызова аллергических реакций.

Умная женщина предпочитает умеренность и практичность в украшениях, отказываясь от вызывающих аксессуаров и предметов с низким функционалом. Она ценит удобные и стильные аксессуары, которые дополняют ее образ, не перегружая его, и при этом облегчают повседневную жизнь, сообщает ngnovoros.ru.