В астрологии утверждается, что четыре имени — Алена, Ксения, Мирослава и Ирина — предопределены к счастливому и единственному браку, будто сама Вселенная благословила их союз. Каждая из этих женщин обладает своими уникальными чертами характера и предпочтениями в выборе партнера.

Алена привлекает внимание мужчин с ранних лет и тщательно выбирает себе партнера, предпочитая того, кто способен ее баловать и обеспечивать. Она ценит богатства и ожидает от мужа полного подчинения.

Ксения — сильная и целеустремленная женщина, которая уделяет большое внимание своей карьере. Она предпочитает мужчину, который обеспечен и не уступает ей в амбициях. С таким партнером она чувствует себя надежно.

Мирослава обладает искусством флирта и легко завлекает внимание мужчин. Она нуждается в уверенном и любящем партнере, которого сможет подчинить себе.

Ирина не привлекает материальные богатства. Она ищет в мужчине пылкость натуры и обычно выходит замуж рано, видя в браке серьезный шаг. Каждая из этих женщин обладает уникальными качествами, которые привлекают мужчин и создают благоприятные условия для счастливого брака, пишет ngnovoros.ru.