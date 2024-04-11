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Выходные перенесли, того требуют обстоятельства: в майские праздники резко внесены изменения

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Выходные перенесли, того требуют обстоятельства: в майские праздники резко внесены изменения
Полезно знать
Фото: @webandi / pixabay.com

В России произойдут изменения в рабочем графике, они коснутся всех работающих граждан, сообщает ngnovoros.ru.

Изменение рабочего графика из-за майских праздников: суббота временно станет рабочим днем из-за предстоящих майских праздников. Это решение было принято в связи с ожидаемым высоким спросом на товары и услуги во время праздников.

Длинная рабочая неделя в конце апреля: последняя неделя апреля 2024 года будет дольше обычного рабочего периода. Вместо пяти рабочих дней предстоит отработать шесть, так как суббота, 27 апреля, будет рабочим днем. Однако выходной, который был запланирован на эту субботу, будет перенесен на понедельник, 29 апреля.

Праздничные дни в конце апреля и начале мая: первый период праздничных дней начнется с воскресенья, 28 апреля, и продолжится до среды, 1 мая. После этого работники вернутся на работу всего на два дня, после чего снова наступят выходные.

Сокращенная рабочая неделя в начале мая: следующая рабочая неделя будет сокращенной и состоит из трех дней – с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая.

Майские каникулы: весенний марафон праздников завершится вторым этапом майских каникул, которые продлятся с 9 по 12 мая. В эти дни многие компании могут быть закрыты, а работники будут отдыхать.

Информационное агентство «Informing»

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