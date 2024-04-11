Психологи назвали неожиданные привычки, которые выдают высокий IQ человека

Психологи выделяют четыре признака высокого интеллекта: ведение внутренних диалогов, удовольствие от одиночества, тонкий юмор и жажда знаний. Так, беседы с самим собой помогают структурировать мысли и принимать обоснованные решения.

Люди, комфортно находящиеся в одиночестве, обладают большей способностью к самодисциплине и планированию. Кроме того, тонкий юмор человека говорит о глубоком анализе и быстроте ума, при этом избегая грубости.

Наконец, неутолимая жажда знаний побуждает к постоянному обучению и исследованиям, как в профессиональной, так и в личной сфере, сообщает ngnovoros.ru.