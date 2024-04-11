Антипасха отмечается в России 12 мая: что можно и что нельзя делать

12 мая верующие будут отмечать Антипасху, праздник, который не имеет никакого отношения к противостоянию Пасхе или Антихристу, как можно было бы подумать из названия.

День связан с воспоминанием явления воскресшего Иисуса апостолам

Этот день стоит напротив Пасхи, поэтому его и отмечают в эту дату. В Русской православной церкви он известен как «неделя 2-я по Пасхе», а связан с воспоминанием явления воскресшего Иисуса апостолам и, особенно, Фоме, который первоначально не поверил в воскрешение Христа.

Важно отметить, что на этот день существуют традиционные запреты, такие как занятие домашними делами, работой в саду, посещение кладбища и грусть. Вместо этого рекомендуется провести время с близкими, устроить гуляния и радостные мероприятия, а также, по поверьям, считается, что свадьба, состоявшаяся в этот день, будет счастливой и долгой.