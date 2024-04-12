Скумбрия будет вкуснее семги и горбуши: никакого уксуса в составе

Этот рецепт приготовления скумбрии без уксуса обещает более вкусный результат, чем у красной рыбы. Весь процесс занимает 3 часа, а усилий на его выполнение вы будете тратить минимум.

Вот шаги для приготовления этого замечательного блюда:

Две сырые скумбрии разрежьте на куски, удалив плавники, голову, внутренности и хвост. Не забудьте промыть кусочки внутри, чтобы избавиться от черной пленки, иначе рыба может получить горечь. Затем сложите рыбу в глубокую посуду, залейте крепким раствором соли (3 столовые ложки на стакан воды). Прижмите рыбу грузом, чтобы она не плавала, поставьте в холодильник на 2 часа. После этого откиньте жидкость, нарежьте две луковицы крупными кольцами и уложите их слоями между кусками рыбы. Добавьте по две ложки растительного масла и лимонного сока. Закройте банку, встряхните ее и поставьте в холодильник еще на 1 час.

Готовое блюдо подавайте к столу с отварным горячим картофелем.