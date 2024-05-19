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Названы самые угоняемые авто в России в 2024 году — это Hyundai и Kia

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Названы самые угоняемые авто в России в 2024 году — это Hyundai и Kia
Автомобильные новости
Источник фото: YouTube

Анализ статистики угонов авто в России за 2024 год выявил повышенный риск для владельцев машин из Южной Кореи, таких как Hyundai или Kia. По данным Autonews.ru, модели Hyundai Palisade, H1, Santa Fe, Tucson, Kia Seltos оказались среди наиболее угоняемых. Кроме того, в этом списке присутствуют и другие бренды. 

Согласно альтернативной статистике от Совкомбанка, лидерами являются Lada Granta, авто JAC, Toyota. Компания «Абсолют Страхование» же выделяет Mercedes-Benz и Toyota. 

Главные места, где чаще всего происходят угоны, - парковки придомовых территорий. Большинство преступлений совершается на неохраняемых стоянках. Это увеличивает риски для владельцев машин. Также авто часто похищаются в момент передачи их владельцем по договору аренды.

Информационное агентство «Informing»

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