Автоэксперт Виноградов назвал ТОП-4 надежных автомобиля за 250 тыс. рублей

Эксперт издания «За рулем» Александр Виноградов назвал список рекомендуемых подержанных автомобилей, которые можно приобрести за бюджет в 250 тысяч рублей.

Lada Priora

Мощность двигателя: 87 л.с., 8-клапанный мотор.

Рекомендации: После покупки желательно заменить ремень ГРМ, а также водяной насос, чтобы избежать неожиданных поломок.

Hyundai Accent

Доступен с 1,5-литровым 102-сильным мотором.

Рекомендации: После приобретения рекомендуется заменить водяной насос и ремень ГРМ. На пробеге 150 тысяч км часто выходят из строя выжимной подшипник МКПП и стартер.

Peugeot 208

Компактный хэтчбек с 75-сильным «атмосферником» объемом 1,4 литра.

Рекомендации: Рекомендуется следить тщательно за состоянием прокладки ГБЦ. Она требует замены каждые 100 тысяч км. Кроме того, бывают проблемы с «плавающими» оборотами холостого хода.

Kia Spectra

Предлагается с 1,6-литровым «атмосферником» SD6.