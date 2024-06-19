Автоэксперт Виноградов назвал ТОП-4 надежных автомобиля за 250 тыс. рублей

Эксперт издания «За рулем» Александр Виноградов назвал список рекомендуемых подержанных автомобилей, которые можно приобрести за бюджет в 250 тысяч рублей.
Lada Priora
Мощность двигателя: 87 л.с., 8-клапанный мотор.
Рекомендации: После покупки желательно заменить ремень ГРМ, а также водяной насос, чтобы избежать неожиданных поломок.
Hyundai Accent
Доступен с 1,5-литровым 102-сильным мотором.
Рекомендации: После приобретения рекомендуется заменить водяной насос и ремень ГРМ. На пробеге 150 тысяч км часто выходят из строя выжимной подшипник МКПП и стартер.
Peugeot 208
Компактный хэтчбек с 75-сильным «атмосферником» объемом 1,4 литра.
Рекомендации: Рекомендуется следить тщательно за состоянием прокладки ГБЦ. Она требует замены каждые 100 тысяч км. Кроме того, бывают проблемы с «плавающими» оборотами холостого хода.
Kia Spectra
Предлагается с 1,6-литровым «атмосферником» SD6.
Рекомендации: Приобретая авто, нужно быть готовым к шумной работе гидрокомпенсаторов и низкому ресурсу высоковольтных проводов, катушек зажигания либо свечей.