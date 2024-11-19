Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым до конца 2024 года Вселенная откроет двери к исполнению заветных желаний

До конца 2024 года люди, рожденные под тремя знаками Зодиака, будут находиться под особым покровительством звезд. Об этом поведала известный в стране астролог Тамара Глоба.

Судьба буквально одарит Близнецов, Водолеев и Скорпионов.

«Это время может стать поворотным в их жизни. Вселенная откроет двери к исполнению заветных желаний», - отмечает Тамара Глоба.

Судьба преподнесет неожиданный подарок. Конец ноября и декабрь 2024 года сулят вовлечение в новые проекты, которые принесут финансовую выгоду. Возможно продвижение по карьерной лестнице. Это время также благоприятно для успешного начала собственного дела.

Водолей

Этому знаку Зодиака стоит быть готовым к тому, что его давняя заветная мечта, особенно если она связана с личной жизнью или с работой, исполнится. Середина ноября-конец декабря для этого самый благоприятный период. Водолей будет баловнем Судьбы, если он отставит робость на второй план - она любит смелые подходы и начинания.

Скорпион

Этот знак Зодиака ждет признание, а также должное вознаграждение за свой труд и заслуги. Стоит ожидать в этот период поступления крупной суммы. Это может быть выигрыш в лотерею или неожиданное наследство. В личной жизни Скорпионов также возможны перемены к лучшему.

Невзирая на то, под каким созвездием родился человек, ему стоит использовать время, оставшееся до конца 2024 года, для личностного роста, для закладки прочного фундамента на будущее.