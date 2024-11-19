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Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым до конца 2024 года Вселенная откроет двери к исполнению заветных желаний

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Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым до конца 2024 года Вселенная откроет двери к исполнению заветных желаний
О разном / Гороскопы
Фото из открытых источников

До конца 2024 года люди, рожденные под тремя знаками Зодиака, будут находиться под особым покровительством звезд. Об этом поведала известный в стране астролог Тамара Глоба.

Судьба буквально одарит Близнецов, Водолеев и Скорпионов.

«Это время может стать поворотным в их жизни. Вселенная откроет двери к исполнению заветных желаний», - отмечает Тамара Глоба.

Близнецы

Судьба преподнесет неожиданный подарок. Конец ноября и декабрь 2024 года сулят вовлечение в новые проекты, которые принесут финансовую выгоду. Возможно продвижение по карьерной лестнице. Это время также благоприятно для успешного начала собственного дела.

Водолей

Этому знаку Зодиака стоит быть готовым к тому, что его давняя заветная мечта, особенно если она связана с личной жизнью или с работой, исполнится. Середина ноября-конец декабря для этого самый благоприятный период. Водолей будет баловнем Судьбы, если он отставит робость на второй план - она любит смелые подходы и начинания.

Скорпион

Этот знак Зодиака ждет признание, а также должное вознаграждение за свой труд и заслуги. Стоит ожидать в этот период поступления крупной суммы. Это может быть выигрыш в лотерею или неожиданное наследство. В личной жизни Скорпионов также возможны перемены к лучшему.

Невзирая на то, под каким созвездием родился человек, ему стоит использовать время, оставшееся до конца 2024 года, для личностного роста, для закладки прочного фундамента на будущее.

«Даже если ваш знак не входит в число особых счастливчиков, помните, что каждый человек способен привлечь удачу своим позитивным настроем и целеустремленностью», - резюмировала Тамара Глоба.

Информационное агентство «Informing»

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