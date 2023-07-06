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Американские учёные объяснили, почему у человека урчит живот

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Американские учёные объяснили, почему у человека урчит живот
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Ученые из Университета штата Колорадо (США) рассказали, почему происходит урчание в животе. И это не из-за чувства голода. По данным экспертов, издаваемые звуки обусловлены перистальтикой и вызываются из-за сокращения мышц.

Как оказалось, живот урчит тогда, когда человек сыт или голоден. При этом отмечается, что пустой ЖКТ более шумный, поэтому урчание заметнее, когда человек хочет кушать.

Также исследователи добавили, что если у человека пустует желудок несколько часов, он вырабатывает грелин - гормон, вызывающий голод и стимулирующий перистальтику.

Но не исключено, что урчание иногда связано связано с проблемами пищеварения. Дело в том, что неполное переваривание пищи приводит к появлению излишков газа.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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