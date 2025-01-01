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Ford отзывает свыше 20 тысяч гибридов из-за заводского дефекта с батареей

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Ford отзывает свыше 20 тысяч гибридов из-за заводского дефекта с батареей
Наука и техника / Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Компания Ford Motor Co объявила об отзыве 20 484 гибридных кроссоверов Ford Escape и Lincoln Corsair. Речь об авто, которые сходили с конвейеров в период с 2020 по 2024 годы.

Причиной отзыва большой партии гибридных кроссоверов стала проблема с высоковольтными батареями

У них обнаружен заводской дефект.

Как установили в Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), данный дефект может обернуться серьезными проблемами. В частности, привести к внутреннему короткому замыканию и полному отказу системы.

Это можно расценивать как потенциальную угрозу безопасности людей, которые находятся в салоне- водителю пассажирам, а также другим участникам дорожного движения.

Владельцам данных гибридов производитель настойчиво предлагает обратиться в авторизованные дилерские центры Ford.

В рамках данной отзывной кампании дилеры должны обновить программное обеспечение модуля управления батареей авто. В случае обнаружения дефекта батарея будет заменена бесплатно.

В компании Ford порекомендовали всем владельцам машин Ford Escape и Lincoln Corsair 2020–2024 годов выпуска проверить, подпадают ли их авто под отзыв.

Информационное агентство «Informing»

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