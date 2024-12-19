Информинг » В Мире » Прошло исследование: ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в США - The Guardian

Прошло исследование: ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в США - The Guardian

Image 16+
Прошло исследование: ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в США - The Guardian
В Мире / Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в Новом Свете, а не в Старом, как считалось ранее. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты недавно проведенного учеными исследования.

В ходе работы были изучены останки людей возрастом 9000 лет

Найдены они были на территории Северной Америки. Ученые выявили, что останки содержат связанные с сифилисом геномы бактерий.

Это открытие выводит на новый уровень д****ы о происхождении болезни, передающейся половым путем.

В Европе сифилис появился в 1494 году. По одной из версий, он был завезен Христофором Колумбом из Латинской Америки годом ранее. Еще одна теория гласит, что сифилис в Европе начал распространяться задолго до Колумба.

«Нами были реконструированы пять геномов из этих костей, и все они имеют общие корни, указывающие на их происхождение в Америке», — прокомментировала результаты исследования доктор Бос, один из его авторов.


Информационное агентство «Informing»

33-летняя жительница США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года

33-летняя жительница США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Прошло исследование: ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в США - The Guardian

Сегодня, 17:18

Египет сочли самой опасной страной для новогодних путешествий россиян

Сегодня, 16:43

Кинолог из Великобритании назвал королями собак лабрадор-ретриверов

Сегодня, 10:38

В США мужчина получил на Рождество подарок от покойной жены через Тайного Санту

Вчера, 16:44

33-летняя жительница США рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 22 года

Вчера, 11:48

GBNews: Британка с первым симптомом деменции столкнулась в 26 лет

Вчера, 11:25

80-летняя американка погибла из-за трансформируемого матраса

Вчера, 10:04

В США мужчина по пути на день рождения друга купил лотерею и выиграл 52 миллиона рублей

17-12-2024, 16:33

В Великобритании женщина выросла в приемной семье, а родного деда нашла в соседнем доме

17-12-2024, 11:21

«Радиостанция Судного дня» передала свыше 20 загадочных сообщений за сутки

17-12-2024, 10:20

Mirror: британке ампутировали ноги из-за болезни, которую она приняла за возрастные изменения

17-12-2024, 09:57

Биржевые цены на какао-бобы взлетели до 11 822 долларов за тонну

16-12-2024, 19:41

GL: У 46-летней жительницы Великобритании диагностировали рак груди, кишечника и кожи

16-12-2024, 12:55

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева побывала в Сенегале и раскрыла удивившую ее особенность

16-12-2024, 12:01

Bloomberg сообщил, что из-за глобального потепления перец чили стал менее острым

15-12-2024, 17:40

Съемки фильма «Драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном завершены

15-12-2024, 16:36

WSJ рассказала о начавшейся «охоте» за зарубежными активами семьи Асада

15-12-2024, 15:36

Guardian: оппозиционные силы Сирии начали планировать наступление еще год назад

14-12-2024, 14:27

В США двухлетний ребенок застрелил собственную мать

14-12-2024, 13:07

Кошмар, а не отдых: россиянин остался недоволен отпуском в Абхазии

14-12-2024, 11:48

Новости партнеров
2023
ru-RU