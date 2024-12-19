Прошло исследование: ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в США - The Guardian

Ученые выяснили, что сифилис мог зародиться в Новом Свете, а не в Старом, как считалось ранее. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты недавно проведенного учеными исследования.

В ходе работы были изучены останки людей возрастом 9000 лет

Найдены они были на территории Северной Америки. Ученые выявили, что останки содержат связанные с сифилисом геномы бактерий.

Это открытие выводит на новый уровень д****ы о происхождении болезни, передающейся половым путем.

В Европе сифилис появился в 1494 году. По одной из версий, он был завезен Христофором Колумбом из Латинской Америки годом ранее. Еще одна теория гласит, что сифилис в Европе начал распространяться задолго до Колумба.

«Нами были реконструированы пять геномов из этих костей, и все они имеют общие корни, указывающие на их происхождение в Америке», — прокомментировала результаты исследования доктор Бос, один из его авторов.



