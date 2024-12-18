80-летняя американка погибла из-за трансформируемого матраса

80-летняя американка погибла из-за неисправности матраса-трансформера. Он буквально зажал ее между стеной и кроватью, передает NBC News.

Розалинда Уокер купила мебель с трансформируемым матрасом в 2014 году

Не в последнюю очередь выбор пал на нее из-за гарантии производителя сроком на 25 лет. Но матрас не прослужил верой и правдой все эти годы. Более того, он стал виновником смерти женщины.

В первый день марта 2023 года пожилая американка подняла головную часть матраса и принялась что-то делать под ней. Неожиданно матрас опустился. Уокер оказалась в ловушке - ее задало между кроватью и стеной.

Жительница США пыталась освободиться, но у нее ничего не получилось. Розалинду нашли лишь 3 марта. Спасатели вызволили ее и отправили в больницу. Однако травмы оказались серьезными для возраста женщины. Спустя месяц после происшествия с матрасом она умерла.

Дочь погибшей женщины обратилась в суд с иском против компаний Sleep Number Corp. и Leggett & Platt Inc., в котором требует компенсации.