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80-летняя американка погибла из-за трансформируемого матраса

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80-летняя американка погибла из-за трансформируемого матраса
Происшествия / В Мире
Фото из открытых источников

80-летняя американка погибла из-за неисправности матраса-трансформера. Он буквально зажал ее между стеной и кроватью, передает NBC News.

Розалинда Уокер купила мебель с трансформируемым матрасом в 2014 году

Не в последнюю очередь выбор пал на нее из-за гарантии производителя сроком на 25 лет. Но матрас не прослужил верой и правдой все эти годы. Более того, он стал виновником смерти женщины.

В первый день марта 2023 года пожилая американка подняла головную часть матраса и принялась что-то делать под ней. Неожиданно матрас опустился. Уокер оказалась в ловушке - ее задало между кроватью и стеной.

Жительница США пыталась освободиться, но у нее ничего не получилось. Розалинду нашли лишь 3 марта. Спасатели вызволили ее и отправили в больницу. Однако травмы оказались серьезными для возраста женщины. Спустя месяц после происшествия с матрасом она умерла.

Дочь погибшей женщины обратилась в суд с иском против компаний Sleep Number Corp. и Leggett & Platt Inc., в котором требует компенсации.

Информационное агентство «Informing»

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