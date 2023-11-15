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Школьник, обвиняемый в двойном убийстве в Екатеринбурге, вел себя хладнокровно на допросе

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Школьник, обвиняемый в двойном убийстве в Екатеринбурге, вел себя хладнокровно на допросе
В России / Происшествия
источник фото: pixabay.com

Школьник, подозреваемый в убийстве подруги в Екатеринбурге, ее матери, а также их собаки, проявил особое хладнокровие в ходе допроса. Денис, имя которого было изменено по понятным причинам, признался на допросе, что он, закрыв глаза, видит жертвы, стоящими перед ним, словно они живые.

Обвинение в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, было предъявлено подростку 15 ноября. Согласно версии следствия, 13-14 ноября он присутствовал в квартире Дианы на ул. Билимбаевской. Он убил сначала девушку, затем мать Татьяну. После преступления школьник похитил банковскую карту женщины, сняв с нее деньги. Жертвами подростка стали не только ученица и ее мать, но и домашний питомец погибших — собака, которую он убил, чтобы избежать лишнего шума.

Полиция сообщила, что прежде Денис находился на учете по делам несовершеннолетних за прогулы и участие в грабеже. Он воспитывался в неполной семье, и его отношения с отцом были осложнены. Во время допроса подросток проявил хладнокровие, сравнимое с обсуждением повседневных вопросов, несмотря на серьезность предъявленных обвинений.

Информационное агентство «Informing»

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