Снова беременна! Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут второго ребенка

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян поспешили поделиться радостной новостью: пройдет немного времени и на свет появится их второй общий ребенок.
Лиза Моряк снова беременна. О своем интересном положении актриса узнала во время съемок в новом проекте своего возлюбленного. Теперь свой рабочий график ей придется немного скорректировать.
Лиза и Сарик поженились два года назад - в ноябре 2022-го
Моряк хвасталась, что предложение руки и сердца любимый сделал не банально - когда они были на борту самолета. Во время романтической прогулки Лиза выглянула в окно иллюминатора и увидела надпись, от которой дыхание участилось...
В феврале минувшего года супруги стали родителями. У пары родилась дочка. Девочку актриса и режиссер назвали Элизабет.
Скоро у нее появится братик или сестричка.
Супруги подчеркнули, что для них быть родителями - огромное счастье и большая ответственность, к которой, впрочем, они готовы.