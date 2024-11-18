Снова беременна! Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут второго ребенка

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян поспешили поделиться радостной новостью: пройдет немного времени и на свет появится их второй общий ребенок.

Лиза Моряк снова беременна. О своем интересном положении актриса узнала во время съемок в новом проекте своего возлюбленного. Теперь свой рабочий график ей придется немного скорректировать.

«Сократ говорил, что нельзя войти в одну реку дважды, но он ошибался» — пошутила Моряк на новом видео, которое записала вместе с супругом.

Лиза и Сарик поженились два года назад - в ноябре 2022-го

Моряк хвасталась, что предложение руки и сердца любимый сделал не банально - когда они были на борту самолета. Во время романтической прогулки Лиза выглянула в окно иллюминатора и увидела надпись, от которой дыхание участилось...

В феврале минувшего года супруги стали родителями. У пары родилась дочка. Девочку актриса и режиссер назвали Элизабет.

Скоро у нее появится братик или сестричка.

«Ждем, когда ты появишься на свет, наш уже любимый малыш», — отметили Моряк и Андреасян.

Супруги подчеркнули, что для них быть родителями - огромное счастье и большая ответственность, к которой, впрочем, они готовы.