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«Целый хоррор с попкорном»: Актриса Глафира Тарханова покорила пользователей сети своей новой фотосессией

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«Целый хоррор с попкорном»: Актриса Глафира Тарханова покорила пользователей сети своей новой фотосессией
В России / Знаменитости
@glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова поделилась с поклонниками кадрами со своей свежей фотосессии и в очередной раз доказала им, что является мастером перевоплощений. Подписчики, увидев снимки, пришли в неописуемый восторг.

Сама идея фотосессии с участием 40-летней Глафиры Тархановой нова и креативна. Современным «гламуром» искушенные соотечественники уже наелись под самую «отвязку» - потребителя необходимо чем-то удивлять. Не у многих профессиональных моделей это получается. А уж что касается актрис - то и подавно. Но Глафира Тарханова смогла изумить пресытившуюся публику.

Фотосессия в стиле хоррор

Артистка примерила на себя роль утонченной британской аристократки. Глафира позировала в твидовом костюме (в клетку), состоящем из жакета и юбки. Дополнили ее образ шляпка и черного цвета перчатки из тончайшей натуральной кожи.

Снимки задуманы как черно-белые. Единственным ярким акцентом на фото стали алые губы Тархановой.

«Фишкой» фотосессии, и в то же время отсылкой к миру кино, стала пачка попкорна в руках Глафиры.

Сама звезда российских сериалов, ее команда, а также стилисты, визажисты и фотограф результатами своей работы довольны.

«Получился уже целый хоррор с попкорном. Как вам?», - интересуется Глафира у подписчиков своего микроблога.

Поклонники проинформировали ее, что она превосходна - фотосессия без какого-либо пугающего контекста.

Напомним, хоррор - художественный жанр, одна из задач которого напугать аудиторию посредством созданной атмосферы ужаса.

Информационное агентство «Informing»

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