Актер Александр Петров впервые станет отцом: его жена Виктория беременна

Актер Александр Петров, женившийся чуть более года назад, готовится стать отцом. Его жена Виктория беременна.
О том, что их семья станет больше, пара поделилась на страницах запрещенной в РФ социальной сети. Супруги проиллюстрировали публикацию фотографией, на которой можно увидеть округлившийся животик Виктории.
Пол ребенка супруги не раскрыли
Но судя по снимку, Виктории до родов осталось подождать немного.
Ребенок станет первенцем и для нее, и для ее супруга Саши Петрова.
Поклонники рады за пару и поздравляют с тем, что у них «все получилось».
В сентябре минувшего года вся светская тусовка была взбудоражена новостями о том, что актер Александр Петров женился. И не на коллеге Стасе Милославской, с которой встречался более трех лет, а на девушке Виктории Антоновой. Ее он позвал замуж через короткое время после знакомства.