Актер Александр Петров впервые станет отцом: его жена Виктория беременна

Актер Александр Петров, женившийся чуть более года назад, готовится стать отцом. Его жена Виктория беременна.

О том, что их семья станет больше, пара поделилась на страницах запрещенной в РФ социальной сети. Супруги проиллюстрировали публикацию фотографией, на которой можно увидеть округлившийся животик Виктории.

«Ждем тебя», — написали Петровы, обратившись к своему будущему наследнику либо наследницы.

Пол ребенка супруги не раскрыли

Но судя по снимку, Виктории до родов осталось подождать немного.

Ребенок станет первенцем и для нее, и для ее супруга Саши Петрова.

Поклонники рады за пару и поздравляют с тем, что у них «все получилось».

«Как у вас все быстро, наверное, это и есть судьба!», «Успели в Год семьи», «Легких родов», - пишут в комментариях.

В сентябре минувшего года вся светская тусовка была взбудоражена новостями о том, что актер Александр Петров женился. И не на коллеге Стасе Милославской, с которой встречался более трех лет, а на девушке Виктории Антоновой. Ее он позвал замуж через короткое время после знакомства.