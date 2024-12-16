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«Одно и то же, из года в год»: Продюсер Дзюник объяснил, почему люди не смотрят новогодние шоу

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«Одно и то же, из года в год»: Продюсер Дзюник объяснил, почему люди не смотрят новогодние шоу
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Россияне и на это 31 декабря не планируют смотреть новогодние шоу по телевизору, потому что знают: ничего нового их не ждет, а на экране будут те же артисты, что и в предыдущие годы. Такого мнения придерживается продюсер Леонид Дзюник.

«Одно и то же из года в год. Конечно, людям уже просто надоело, – возмутился он в разговоре с «Аргументами и фактами». – Вот недавно посмотрел отрывок из «Песни года-97». Так там же были артисты, были голоса, были песни. А сейчас кто? Опять Лазарев? Коля Басков?»

Дзюник не может понять, почему организаторы не заинтересованы в том, чтобы делать новогодние шоу по-другому, ведь это вернет интерес отвернувшегося зрителя. Продюсер считает, что вместо артистов, которые уже примелькались на ТВ, стоит приглашать на съемки молодых артистов. Людям они были бы интересны, даже если бы перепевали старые песни.

Информационное агентство «Informing»

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