«Очень востребован»: Продюсер Дворцов раскрыл гонорар певца Шуры

Певец Шура Медведев, более известный как Шура, не утратил свою популярность и все еще очень востребован у публики. Размер гонорара артиста в беседе с порталом «Страсти» раскрыл продюсер Сергей Дворцов.

Шуре платят 2 миллиона рублей за концерт

«Я не скажу, что он прямо мегапопулярный, но и не упадший, — сказал он. — У Шуры нормальный гонорар от 2 млн рублей за концерт, за корпоратив. Певец является востребованным для дискотек 90-х и нулевых годов, а также для каких-коллабораций с другими звездами»

Сергей Дворцов напомнил, что Шура человек достаточно эмоциональный. Возможно, именно поэтому о нем не забывают СМИ. Певец часто оказывается в центре скандалов.

Недавно, например, он сорвал съемки новогодней праздничной программы из-за того, что Александр Ревва и «Хлеб» исполняли его песню без разрешения.