В чем встречать Новый год, чтобы Зеленая Змея в 2025-м была благосклонной: советы астролога

До Нового года осталось всего лишь две недели. Самое время подумать о том, в чем его встречать. Причем, выбирать наряд надо таким образом, чтобы угодить хозяйке года - Зеленой Деревянной Змее.

Астролог Анастасия Сухая говорит, что символ 2025-го точно будет благосклонной к женщинам, которые для новогодней ночи выберут длинные струящиеся платья либо юбки без поперечных полос. Что касается цвета новогоднего наряда, тут все вопросы излишни.

Безусловным фаворитом будет зеленый и все его оттенки

Также Змея будет не против коричневого цвета в одежде. Хорошее решение - наряды со змеиным принтом либо изображением змеи.

Зеленая Деревянная Змея будет довольна, если дама правильно выберет аксессуары. Серьги, кольца и броши в виде змеи - то, что нужно.

Астролог Сухая также порекомендовала не забывать об элементах золота в одежде и украшениях - они необходимы для привлечения богатства.



