Врач Гершевская предупредила о том, что шум и шелест в ушах может быть признаком проблем с сосудами

Такие симптомы, как шум и шелест в ушах, могут быть индикатором различных патологий. В частности, они могут сигнализировать о сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе гипертонии и атеросклерозе сосудов. Об этом поведала Александра Гершевская, сурдолог-отоларинголог Европейского медицинского центра EMC.

Шуршание, шелест или свист может считаться нормальным явлением, если оно временное

К примеру, появляются при резких движениях головы, глотании либо жевании.

«Но если шелест и шуршание беспокоят постоянно, сопровождаются другими симптомами и вызывают беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу», - , - отметила Гершевская в беседе с «Газетой.ру».

Симптоматика может появляться под влиянием внешних факторов или физиологических процессов, в том числе оториноларингологических заболеваний. Шум в ушах может возникнуть и вследствие психогенных причин - при тревоге, стрессе, синдроме хронической усталости.

Механические причины тоже могут вызвать такие ощущения. Самая распространенная - наличие серной пробки или попадание инородного предмета. Проблема может появиться даже вследствие попадания в ухо волоса после стрижки.



