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Обнародована дата выхода сериала Тодоровского «Подслушано в Рыбинске»

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Обнародована дата выхода сериала Тодоровского «Подслушано в Рыбинске»
В России
Фото из открытых источников

Раскрыта дата выхода сериала режиссера Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске» (18+). Как стало известно, первую серию детектива покажут через месяц с «хвостиком» - 23 января 2025 года.

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Premier

В Сети уже опубликован первый постер сериала. Главные роли в нем сыграют Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, а также юный Рузиль Минекаев, ставший настоящей звездой после выхода «Слова пацана».

Съемки нового детективного сериала проходили, как это понятно по названию, в Рыбинске.

В центре сюжета - жизнь провинциального журналиста Юры. Когда в городе начинается череда убийств, у него начинаются видения.

Мужчина буквально предвидит, кто станет следующей жертвой преступника.

Однако неожиданно Юрий и сам становится подозреваемым.

Информационное агентство «Informing»

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