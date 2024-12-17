Ксения Бородина показала помолвочное кольцо с камнем в виде сердца

Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопросы подписчиков о своем помолвочном кольце и показала его на фотографии в своей социальной сети.

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Ксения Бородина станет женой Николая Сердюкова.

В честь помолвки, по ее словам, жених преподнес своей невесте кольцо с камнем в виде сердца.

Фолловеры, взглянув на фото, тут же поделились своими подозрениями.

Многим показалось, что это кольцо они уже видели на пальчике Ксении несколько месяцев назад. Таким образом, сделали вывод хейтеры, Сердюков не мог его преподнести.

Выяснилось, что они ошиблись. У Ксении Бородиной есть похожего плана колечко, но выполненное не в виде сердца.

Ведущая «Последнего героя» показала и то, и другое, а затем «припечатала» недругов.

«Либо это история про обесценивание, либо вам надо к окулисту», — жестко высказалась теледива.