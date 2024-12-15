Олег Майами заявил Анне Хилькевич, что у нее «внешность деревенская»

Актриса Анна Хилькевич познакомилась с Олегом Майами на кинопробах. И тогда не произвела на него никакого впечатления. Актриса вспомнила, что коллега счел ее внешность деревенской, пишет портал «Страсти».

Во время кинопроб Хилькевич и Майами надлежало сыграть одну из сцен

Во время отработки Олег оказался недоволен и отвесил оскорбительное замечание касательно внешности Анны, назвав ее деревенской.

По словам актрисы, она обиделась, но постаралась взять себя в руки и не выяснять отношений с Майами на публике.

«Пробы в кино с Майами. И мы как-то с ним разговариваем на настроении. И он говорит мне: «Ну, у тебя, конечно, внешность такая... деревенская». Я проглотила, конечно, но...», — поделилась своими возмущениями звезда «Универа» на шоу «Сплетница».

Хилькевич не уточнила, когда это было, но добавила, что только сейчас решилась передать тот разговор с Майами, который как человек ей неприятен.