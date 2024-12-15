Олег Майами заявил Анне Хилькевич, что у нее «внешность деревенская»

Актриса Анна Хилькевич познакомилась с Олегом Майами на кинопробах. И тогда не произвела на него никакого впечатления. Актриса вспомнила, что коллега счел ее внешность деревенской, пишет портал «Страсти».
Во время кинопроб Хилькевич и Майами надлежало сыграть одну из сцен
Во время отработки Олег оказался недоволен и отвесил оскорбительное замечание касательно внешности Анны, назвав ее деревенской.
По словам актрисы, она обиделась, но постаралась взять себя в руки и не выяснять отношений с Майами на публике.
Хилькевич не уточнила, когда это было, но добавила, что только сейчас решилась передать тот разговор с Майами, который как человек ей неприятен.