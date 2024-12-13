В Петербурге женщина заявила, что ее на корпоративе изнасиловал «призрак»

В Петербурге 48-летняя местная жительница решила, что ее на новогоднем корпоративе изнасиловал «призрак». Подробности курьезной истории приводит Telegram-канал Mash.

Петербурженка работает парикмахером в одном из салонов города. Его сотрудники организовали новогоднюю вечеринку. Корпоратив затянулся до глубокой ночи.

Женщина перебрала с алкоголем и не смогла воспользоваться вызванном коллегами такси, чтобы добраться до дома - уснула на работе в кресле для клиентов.

Когда парикмахер проснулась, обнаружила, что ее джинсы и трусы спущены. Она тут же решила, что была изнасилована, поэтому написала заявление в полицию.

В салоне были видеокамеры. Стражи порядка просмотрели записи и выяснили, что женщину никто не насиловал (либо это было привидение, призрак), поскольку ночью в салон никто не заходил. К тому же, на кадрах было видно, что штаны и нижнее белье с «пострадавшей» сами сползли во сне.