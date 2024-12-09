«Его ждет почетная старость в РФ»: Политолог Лямин заявил, что Москва никому не выдаст Асада

Сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада ждет почетная старость в России, поскольку Москва никому его не выдаст. Такое утверждение в беседе с изданием «Взгляд» сделал Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

Что будет с Башаром Асадом: мнение политолога

Международное уголовное преследование находящемуся в РФ Башару Асаду не грозит, уверен политолог.

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада — Москва его не выдаст», — растолковал Лямин.

Он добавил, что ни Соединенным Штатам, ни Европе не удастся дотянуться до Асада и привлечь его к ответственности.

В качестве наглядного примера Лямин указал на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления Эдварда Сноудена.

Они уже много лет живут в РФ и зарубежным спецслужбам до них не удалось добраться.

«Асада ждет у нас почетная старость», — заключил Юрий Лямин.

Вчера ближе к вечеру ТАСС раскрыл местонахождение Башара Асада. По данным агентства, он вместе с женой и детьми находится в Москве. Россия предоставила им убежище.