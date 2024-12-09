Информинг » В России » «Его ждет почетная старость в РФ»: Политолог Лямин заявил, что Москва никому не выдаст Асада

«Его ждет почетная старость в РФ»: Политолог Лямин заявил, что Москва никому не выдаст Асада

Image 16+
«Его ждет почетная старость в РФ»: Политолог Лямин заявил, что Москва никому не выдаст Асада
В России / Сирия
Фото из открытых источников

Сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада ждет почетная старость в России, поскольку Москва никому его не выдаст. Такое утверждение в беседе с изданием «Взгляд» сделал Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

Что будет с Башаром Асадом: мнение политолога

Международное уголовное преследование находящемуся в РФ Башару Асаду не грозит, уверен политолог.

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада — Москва его не выдаст», — растолковал Лямин.

Он добавил, что ни Соединенным Штатам, ни Европе не удастся дотянуться до Асада и привлечь его к ответственности.

В качестве наглядного примера Лямин указал на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления Эдварда Сноудена.

Они уже много лет живут в РФ и зарубежным спецслужбам до них не удалось добраться.

«Асада ждет у нас почетная старость», — заключил Юрий Лямин.

Вчера ближе к вечеру ТАСС раскрыл местонахождение Башара Асада. По данным агентства, он вместе с женой и детьми находится в Москве. Россия предоставила им убежище.

Информационное агентство «Informing»

Башар Асад прилетел в Москву, Россия предоставила ему убежище - ТАСС

Башар Асад прилетел в Москву, Россия предоставила ему убежище - ТАСС

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
41-летняя Светлана Светикова объявила, что ждет третьего ребенка

Вчера, 14:49

Блогерша Настя Ивлеева объявила, что вышла замуж: имя избранника держит в секрете

Вчера, 14:21

В России допустили появление на территории Сирии сразу нескольких государств

Вчера, 12:26

«Я себя не мучаю»: Лолита призналась, что любит ночные перекусы и терпеть не может спорт

9-12-2024, 16:51

«Его ждет почетная старость в РФ»: Политолог Лямин заявил, что Москва никому не выдаст Асада

9-12-2024, 12:47

Башар Асад прилетел в Москву, Россия предоставила ему убежище - ТАСС

8-12-2024, 21:07

В сети вспомнили слова покойного Жириновского о том, что Эрдоган хотел свергнуть Асада, чтобы стать региональным лидером

8-12-2024, 15:39

Актриса Юлия Снигирь «выгуляла» сумку Prada Cleo за 260 тысяч рублей

6-12-2024, 17:59

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

6-12-2024, 10:16

Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

4-12-2024, 14:16

«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

4-12-2024, 13:13

Иван Охлобыстин, исполнитель роли доктора Быкова, рассказал о продолжении сериала «Интерны»

4-12-2024, 10:44

«КП»: астероид упадет в районе Якутии 3 декабря 2024 года

3-12-2024, 16:17

75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

3-12-2024, 11:02

Синоптик Ильин: новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной

2-12-2024, 14:10

Продюсер раскрыл размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

2-12-2024, 11:26

Грибы в Подмосковье продолжают собирать в декабре - теперь уже из-под снега

1-12-2024, 11:57

«Держусь, чтобы не искалечить»: от дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

1-12-2024, 11:26

Комедия «Лотерея» в российский прокат выйдет 30 января 2025 года

1-12-2024, 10:59

В новом «Простоквашино» появится Иван Охлобыстин и сыграет почтальона Печкина

30-11-2024, 13:14

Новости партнеров
2023
ru-RU