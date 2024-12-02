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Синоптик Ильин: новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной

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Синоптик Ильин: новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной
В России / Москва
Фото из открытых источников

Новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной. Снег на улице тоже будет, поскольку в течение всего декабря ожидаются осадки. О погоде в Москве на Новый год поведал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с «АиФ».

Погода в Москве на Новый год 2025

По прогнозам метеорологов, настоящие зимние морозы будут в столичном регионе на праздники. В Москве в новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до десяти градусов ниже нуля. В Московской области местами будет все -15.

«Такого в столичном регионе не было давно, обычно в новогоднюю ночь отмечалось не ниже минус шести», — указывает синоптик.

В то же время в течение декабря температура в Москве будет превышать климатическую норму в пределах двух-четырех градусов.

В первых числах месяца будет около нуля градусов. Однако уже с 5 декабря похолодает - столбики термометров будут показывать 5-9 градусов с отрицательным значением.

С 10 декабря потеплеет, но ненадолго. А уже после 20-го столицу скуют настоящие зимние морозы - местами будет доходить до -20.

Под Новый год столбики термометров поднимутся до -12.

Информационное агентство «Informing»

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