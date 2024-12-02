Синоптик Ильин: новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной

Новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной. Снег на улице тоже будет, поскольку в течение всего декабря ожидаются осадки. О погоде в Москве на Новый год поведал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с «АиФ».
Погода в Москве на Новый год 2025
По прогнозам метеорологов, настоящие зимние морозы будут в столичном регионе на праздники. В Москве в новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до десяти градусов ниже нуля. В Московской области местами будет все -15.
В то же время в течение декабря температура в Москве будет превышать климатическую норму в пределах двух-четырех градусов.
В первых числах месяца будет около нуля градусов. Однако уже с 5 декабря похолодает - столбики термометров будут показывать 5-9 градусов с отрицательным значением.
С 10 декабря потеплеет, но ненадолго. А уже после 20-го столицу скуют настоящие зимние морозы - местами будет доходить до -20.
Под Новый год столбики термометров поднимутся до -12.