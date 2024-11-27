В АТОР рекомендовали россиянам брать в Турцию доллары нового образца

Россиянам, которые отправляются в Турцию на отдых или по делам, лучше брать с собой американские доллары нового образца. Таким советом в разговоре с агентством РБК поделился Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма и генеральный директор Space Travel.

В сети ранее появилась информация о том, что банки и обменные пункты Турции не принимают уже банкноты номиналом в 50 и 100 долларов. Турецкое издание T24 написало, что это продиктовано поступившими сведениями о том, что на территорию страны контрабандисты завезли фальшивые деньги. Речь примерно о банкнотах на общую сумму в 600 миллионов долларов.

«Никаких мер, кроме рекомендации туристам из РФ приобретать доллары нового образца или иную конвертируемую валюту для совершения заграничных поездок, увы, дать не можем», — заявил представитель АТОР.

В Минказначейства и финансов Турции новости новости о фальшивых долларах пока не комментировали.