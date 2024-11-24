«Ничтожество»: актер Денис Матросов признался, что уже 20 лет не общается со своими сыновьями

Звезда российских сериалов Денис Матросов на программе телеканала НТВ «Секрет на миллион» откровенно рассказал о том, что его, как отца, тяготит.

По словам актера, он стал чужим человеком для старших детей - с сыновьями не общается уже 20 лет.

Матросов рассказал, что после рождения мальчиков Людмила, его гражданская супруга, забрала детей и уехала с ними не к нему домой, а в предоставленную театром комнату. Денис предполагает, что посредством детей и статуса матери-одиночки она надеялась получить собственную жилплощадь и решить квартирный вопрос.

Денис переживал о судьбе мальчиков и сумел встретиться с отцом Людмилы

Мужчина устроил ему встречу с детьми. Однако бывшая возлюбленная была против его общения с сыновьями.

«Потом она заявила, что это вообще не мои дети, отдала их в интернат на пятидневку. Мне сказали: „Ты — ничтожество, артист, играющий Чиполлино“. Очень хотел сделать ДНК-тест, тогда только появились технологии. Однако его можно было сделать только с разрешения Людмилы, а она его не давала», — посетовал Денис Матросов.

Когда мальчикам было по три года, экс-возлюбленная актера уведомила его о том, что в их жизни появился мужчина, который стал для них «папой». Актер смирился с этим и больше навязываться не стал.