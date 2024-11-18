Информинг » В России » Поклонница Бориса Щербакова угрожала облить его жену Татьяну Бронзову кислотой

Поклонница Бориса Щербакова угрожала облить его жену Татьяну Бронзову кислотой

Image 16+
Поклонница Бориса Щербакова угрожала облить его жену Татьяну Бронзову кислотой
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Актриса Татьяна Бронзова, жена народного артиста России Бориса Щербакова, рассказала, как однажды сильно испугалась угроз неадекватной поклонницы мужа. Женщина в своем стремлении заполучить известного мужчину начала угрожать испортить ей внешность.

«Она написала, что обольет меня кислотой. Чего там только не было в угрозах. Я перепугалась очень сильно. И мы с Борисом на следующий день обратились в правоохранительные органы», - цитирует воспоминания Бронзовой «Пятый канал».

После этого поклонница уже не отравляла жизнь пары

Быть женой одного из самых красивых мужчин отечественного кинематографа женщине непросто. По словам Татьяны, всегда находились дамы, которые пытались разрушить их союз и увести Бориса из семьи. Некоторые даже прибегали к колдовству и помощи потусторонних сил.

Даже подруги супруги Щербакова своими рассказами и советами пытались настроить ее против мужа. Однако их старания успехом тоже не увенчались. Борис и Татьяна до сих пор вместе.


Информационное агентство «Informing»

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актриса Юлия Снигирь «выгуляла» сумку Prada Cleo за 260 тысяч рублей

6-12-2024, 17:59

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

6-12-2024, 10:16

Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

4-12-2024, 14:16

«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

4-12-2024, 13:13

Иван Охлобыстин, исполнитель роли доктора Быкова, рассказал о продолжении сериала «Интерны»

4-12-2024, 10:44

«КП»: астероид упадет в районе Якутии 3 декабря 2024 года

3-12-2024, 16:17

75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

3-12-2024, 11:02

Синоптик Ильин: новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной

2-12-2024, 14:10

Продюсер раскрыл размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

2-12-2024, 11:26

Грибы в Подмосковье продолжают собирать в декабре - теперь уже из-под снега

1-12-2024, 11:57

«Держусь, чтобы не искалечить»: от дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

1-12-2024, 11:26

Комедия «Лотерея» в российский прокат выйдет 30 января 2025 года

1-12-2024, 10:59

В новом «Простоквашино» появится Иван Охлобыстин и сыграет почтальона Печкина

30-11-2024, 13:14

Влад Соколовский похвастался модульным домом за 8 млн рублей

29-11-2024, 16:39

СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина

28-11-2024, 16:54

В АТОР рекомендовали россиянам брать в Турцию доллары нового образца

27-11-2024, 18:15

Недавно развелся: журналистка Мартынова рассказала о новом возлюбленном актрисы Кристины Асмус

27-11-2024, 13:07

Кинолог Голубев рассказал о работе правила «не есть после 18 часов» для собак

27-11-2024, 12:00

Дизайнер Тычино рассказала, как во время ремонта в однокомнатной квартире решить проблему нехватки места

26-11-2024, 16:08

Леонид Якубович со скандалом сбежал со съемок шоу «ЧБД» - гнались операторы, гнался Щербаков

26-11-2024, 14:41

Новости партнеров
2023
ru-RU