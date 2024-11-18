Поклонница Бориса Щербакова угрожала облить его жену Татьяну Бронзову кислотой

Актриса Татьяна Бронзова, жена народного артиста России Бориса Щербакова, рассказала, как однажды сильно испугалась угроз неадекватной поклонницы мужа. Женщина в своем стремлении заполучить известного мужчину начала угрожать испортить ей внешность.

«Она написала, что обольет меня кислотой. Чего там только не было в угрозах. Я перепугалась очень сильно. И мы с Борисом на следующий день обратились в правоохранительные органы», - цитирует воспоминания Бронзовой «Пятый канал».

После этого поклонница уже не отравляла жизнь пары

Быть женой одного из самых красивых мужчин отечественного кинематографа женщине непросто. По словам Татьяны, всегда находились дамы, которые пытались разрушить их союз и увести Бориса из семьи. Некоторые даже прибегали к колдовству и помощи потусторонних сил.

Даже подруги супруги Щербакова своими рассказами и советами пытались настроить ее против мужа. Однако их старания успехом тоже не увенчались. Борис и Татьяна до сих пор вместе.