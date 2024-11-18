Аналитик Антонов заявил, что реальная инфляция по продуктам питания в России составила от 50 до 100%

По оценке Центробанка по состоянию на 21 октября сего года, инфляция в России составила 8,4%. Однако реально цены на продукты питания в стране выросли больше чем на 50%. Об этом финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил в комментарии «Газете.Ru».
По оценке специалиста, высокая инфляция и впредь будет работать на снижение реальных доходов населения. Особенно сильно это будет ощущаться в тех регионах, где уровень зарплат существенно ниже московского.
Финансовый аналитик напомнил, что в методике расчета официальной инфляции берется усредненная потребительская корзина
И показатель этот может очень сильно отличаться от реальных затрат на продукты большинства граждан страны. Особенно сильно разницу ощущают люди, большая часть доходов которых идет на покупку продуктов и товаров первой необходимости.
Цены на них растут быстрее, нежели общий уровень инфляции.