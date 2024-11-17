«Самообман»: Подписчики раскритиковали Яну Кошкину, отказавшуюся от натурального меха

Популярная российская актриса, модель и телеведущая Яна Кошкина некоторое время назад отказалась от ношения изделий из натурального меха. Однако шубки из ее гардероба никуда не исчезли. Правда, теперь вместо соболей и норок плечи звезды украшает искусственный мех.
Яна Кошкина на днях «выгуляла» шубку а-ля-лама.
Справедливости ради стоит отметить, что многие читатели отказ Яны не носить натуральные меха приветствовали. Но нашлось и немало таких, которые актрису раскритиковали.
Так, к примеру, одна из подписчиц заявила, что отказ от натуральных шуб - не что иное, как самообман.
Кошкина не уточнила, как давно она отказалась от изделий из натурального меха.
Напомним, три недели назад звезда сериала «ЧОП» отметила вместе с мужем первую годовщину со дня свадьбы. Яна Кошкина наслаждается семейным счастьем, но показывать лицо мужа широкой публике пока не спешит.