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«Самообман»: Подписчики раскритиковали Яну Кошкину, отказавшуюся от натурального меха

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«Самообман»: Подписчики раскритиковали Яну Кошкину, отказавшуюся от натурального меха
В России / Знаменитости
@yana_koshkina_official

Популярная российская актриса, модель и телеведущая Яна Кошкина некоторое время назад отказалась от ношения изделий из натурального меха. Однако шубки из ее гардероба никуда не исчезли. Правда, теперь вместо соболей и норок плечи звезды украшает искусственный мех.

Яна Кошкина на днях «выгуляла» шубку а-ля-лама. 

«Для лютых морозов, которых уже давно нет в наших краях, есть много альтернативных вариантов. Согласны? - поинтересовалась знаменитость у своих подписчиков. - Кто еще не знал, я не ношу натуральный мех. Поэтому сегодня выгуливаю эту новую «шубку»».

 

Справедливости ради стоит отметить, что многие читатели отказ Яны не носить натуральные меха приветствовали. Но нашлось и немало таких, которые актрису раскритиковали.

Так, к примеру, одна из подписчиц заявила, что отказ от натуральных шуб - не что иное, как самообман.

«На самом деле натуральные шубы намного экологичнее. Они не разлагаются сотни лет и не отравляют почву и воздух. Их производство не сопровождается неимоверным выбросом углекислого газа, - пишет женщина. - Поэтому это самообман: курочек и коровок можно убивать, а норок - нет... Давайте честно, не в гуманности дело».

Кошкина не уточнила, как давно она отказалась от изделий из натурального меха.

Напомним, три недели назад звезда сериала «ЧОП» отметила вместе с мужем первую годовщину со дня свадьбы. Яна Кошкина наслаждается семейным счастьем, но показывать лицо мужа широкой публике пока не спешит.

Информационное агентство «Informing»

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