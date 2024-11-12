«Тут зима-зима прямо»: Сергея Лазарева удивили огромные сугробы в Барнауле

Популярный российский певец Сергей Лазарев утром во вторник, 12 ноября, прилетел в Барнаул - вечером он выступит в ДК «Мотор» с концертной программой «Я не боюсь».
Местная погода удивила вырвавшегося из Москвы на гастроли артиста. Барнаул встретил Лазарева стойким минусом и снегом.
Исполнитель не стал скрывать, что работает в «невероятно бешеном» графике, особенно в последнюю неделю. Перелеты и переезды у Лазарева сейчас практически ежедневные. Это, признается артист, самое утомительное в гастрольной жизни, поскольку «высасывает энергию».
Звезда эстрады добавил, что совсем не жалуется. Просто решил раскрыть своему зрителю, что его профессия не так красива в реальности, как кажется на экране.