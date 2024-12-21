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Обещает настоящий взрыв вкуса: Искусственный интеллект предложил россиянам для новогодней ночи два варианта коктейля «Змей Горыныч»

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Обещает настоящий взрыв вкуса: Искусственный интеллект предложил россиянам для новогодней ночи два варианта коктейля «Змей Горыныч»
В России / Новости Hi-Tech / Приметы и Праздники
Фото из открытых источников

Вы все еще встречаете Новый год с бокалом игристого? Искусственный интеллект считает более уместным пить в праздничную ночь коктейли «Змей Горыныч». Чтобы полностью угодить хозяйке 2025 года...

Что пить в новогоднюю ночь 2025?

Издание «КП.ру» пишет, что искусственный интеллект ChatGPT 3.5, подыскивая ответ на этот вопрос, откопал аж два варианта одного и того же коктейля. Называется он «Змей Горыныч». Ничего не поделаешь, зациклила нейросеть на змеиной тематике.

Но если к первому рецепту вопросов нет, то как второму...

Итак, что же советует ИИ?
Для первого варианта коктейля потребуется 50 мл коньяка, 20 мл водки, 40 мл ликёра, 10 мл апельсинового сиропа, долька лимона, одна вишенка и несколько кубиков льда.

Но второй... Впрочем, искусственный интеллект рекомендует приготовить его, потому что это «настоящий взрыв вкуса». Судя по рецепту, почему-то мы в этом даже не сомневаемся.

Наши коллеги на этот счет иронизируют: видимо, рецепт данного коктейля нейросеть откопала в деревне Гадюкино.

Как следует из подобранного рецепта, надо смешать в шейкере пробитые в блендере помидоры, ледяную хреновуху и немного красного перца.

Это будет «настоящий взрыв вкуса» в новогоднюю ночь. Его вы точно долго не сможете позабыть...

Информационное агентство «Informing»

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