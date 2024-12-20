Первый канал показал фото со съемок новогодней ночи

Первый канал немного приоткрыл завесу праздничного новогоднего эфира. Пресс-служба поделилась кадрами со съемок программы, которая в этом году отметит юбилей. Концерт будет называться «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе» (16+).

В эфире он выйдет, по установившейся традиции, в ночь с 31 декабря на первое января

В программе концерта - как именитые артисты, так называемые «мэтры», так и молодые исполнители. Первый канал пригласил на съемки певцов и певиц, чьи хиты в 2024 году, как принято выражаться образно, звучали едва ли не из каждого утюга.

Новогодние номера представят Татьяна Куртукова, прославившаяся песней «Матушка», Минаева «Шоколадкой», Bearwolf «Один в поле воин», а также Женя Трофимов (группа «Комната культуры»), передает комсомольская правда.

Патриотическая тематика будет представлена треками в исполнении военнослужащих.

Ведущими концерта станут Яна Чурикова, Валдис Пельш, Александр Гордон, Екатерина Стриженова и Светлана Зейналова.