Бьюти-эксперт Леснова объяснила, почему нельзя пользоваться кремами с истекшим сроком годности

Крема и другую уходовую косметику с истекшим сроком годности нельзя ни в коем случае использовать, так как можно серьезно навредить своей коже. Об этом женщин предупредила бьюти-эксперт Наталья Леснова.

Она, будучи кандидатом физико-математических наук, объяснила, что в составе косметики имеются консерванты. Они эффективно работают только до окончания указанного производителем срока годности. После этого никто не даст гарантии, что средство осталось безопасным.

Главная опасность крема с истекшим сроком годности - начавшиеся в нем процессы окисления

Использование такого средства увеличит оксидативный стресс кожи. Так называется состояние, при котором в организме присутствует чрезмерное количество свободных радикалов.

Леснова подчеркнула, что когда консерванты перестают работать, в креме может начаться процесс размножения бактерий и грибков, что тоже представляет опасность для кожи.

Поэтому место любой просроченной косметике - не на лице, а в мусорном ведре, передает «Лента».



