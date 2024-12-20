Врач Исаев порекомендовал наладить сон: бессонница повышает риск развития гипертонии на 60%

Сон - это важнейшая часть жизни человека. Если его недостаточно или он прерывист, есть проблемы с засыпанием, проблему надо срочным образом решать. Люди, которые спят менее часов в сутки, страдают гипертонией на 60% чаще, нежели те, кто уделяет ночному отдыху шесть-девять часов. Об этом врач-психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Руслан Исаев заявил в интервью «Газете.ру».

По его словам, оптимальная продолжительность сна - семь-восемь часов в сутки. Это подтверждают и исследования американской Ассоциации кардиологов. Согласно полученным по итогам работы результатам, они пришли к выводу, что сон играет значимую роль в замедлении старения сосудов и, соответственно, в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Недостаток сна чреват воспалительными процессами в сосудах, увеличении риска гипертонии, диабета и ожирения. Кроме того, в организме, который должным образом не отдыхает, повышается уровень гормона стресса.

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Если вы не можете уснуть сразу и ворочаетесь в постели более 30 минут, а также часто просыпаетесь по ночам и долго не можете вновь уснуть, стоит посетить сомнолога.

«Соблюдение рекомендуемой продолжительности сна наряду с остальными факторами может на 61% снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», – заключил доктор Исаев.