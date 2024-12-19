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Фармаколог Логинов перечислил три основных минуса дженериков

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Фармаколог Логинов перечислил три основных минуса дженериков
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Дженерик – идентичный по составу с оригиналом лекарственный препарат, который стоит гораздо дешевле. Именно фактор цены вынуждает многих отдавать предпочтение альтернативе. Многие дженерики по эффективности приближаются к оригинальным препарата, но все же у некоторых есть и свои минусы. О главных недостатках в интервью «Газете.Ru» поведал Александр Логинов, терапевт и клинический фармаколог Европейского медицинского центра.

Ключевой проблемой дженериков он назвал качество вспомогательных веществ

Разные производители используют разные вспомогательные компоненты. И если качество хромает, это может сказываться на эффективности препарата.

«Второй минус – отсутствие обязательного тестирования на терапевтическую эквивалентность. В некоторых странах проверяется лишь биологическая эквивалентность, а это не всегда гарантирует идентичный терапевтический эффект», – подчеркнул Логинов.

Наконец, третий минус - новые побочные эффекты. То есть такие, которых не наблюдается у пациентов, которые принимают оригинальный препарат, а не дженерик.

По словам фармаколога, это результат различий в составе либо технологии производства.

Информационное агентство «Informing»

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