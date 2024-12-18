Врач Булгакова: новогодние салаты, даже если они хранятся в холодильнике, нужно съедать за один-два дня

Во избежание отравления новогодние блюда должны быть съедены за один-два дня, даже если хранятся они в холодильнике. Об этом в беседе с «Лентой» проинформировала профессор кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Виля Булгакова.

Любимые новогодние салаты, блюда из мяса, в том числе холодец, а также торты и пирожные хранить надо в холодильнике. А съедать - чем раньше, тем лучше. Максимум - за два дня.

Готовые салаты и скоропортящиеся продукты при комнатной температуре хранить более двух часлв нельзя, поскольку уже начинается процесс размножения бактерий и токсинов.

Торты и пирожные предполагают исключительно хранение в холодном месте

Причем, ставить «кондитерку» стоит сразу же после покупки либо приготовления.

При появлении первых признаков пищевого отравления, а это тошнота, рвота и диарея, следует пить как можно больше воды. Хорошо, если больной примет и регидрон - этот раствор предотвращает обезвоживание организма.

Если человеку лучше не становится, а симптоматика не проходит, надо обратиться в больницу.