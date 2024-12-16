«Пахло, потому что это канализация»: Дом певицы Славы затопило фекалиями

Певица Анастасия Сланевская, выступающая на сцене под творческим псевдонимом Слава, будет вынуждена сделать свежий ремонт в своем доме, расположенном в элитном поселке Никольская Слобода в Подмосковье. У себя в социальной сети звезда пожаловалась, что помещение затопило фекалиями из-за прорыва канализационной трубы.
Сточные воды залили стены, вследствие чего одна из них дала трещину. Испортился и ковер в одной из комнат. Часть невозможно очистить, поэтому артистке пришлось ее отрезать.
С большими хлопотами из-за прорыва трубы столкнулись и соседи Славы по поселку.
Сейчас исполнительница настраивается на то, чтобы сделать в доме ремонт после этого канализационного ЧП.