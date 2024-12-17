Баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве: что известно о гибели бывшего мужа Анны Седоковой

Латвийский баскетболист Янис Тимма, похоже, не смог пережить развода с певицей Анной Седоковой. 32-летний мужчина был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве. Предварительно, он совершил самоубийство, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Муж Седоковой Янис Тимма ушел из жизни: причина смерти

Суицид - основная версия следствия на данный момент, но расследование обстоятельств смерти бывшего мужа Анны Седоковой продолжается.

Телеграм-канал 112 пишет, что рядом с телом лежал смартфон. Последнее сообщение на нем было от певицы с просьбой перезвонить.

У Анны Седоковой, к слову, вчера, 16 декабря, был день рождения. Ей исполнилось 42 года.

Напомним, в этом месяце стало известно, что Янис Тимма и Анна Седокова официально развелись. Тимма тяжело переживал развод и не скрывал этого.

Его отношения с Седоковой были очень яркими - бурные ссоры и расставания, а затем страстные примирения. Но в конечном итоге супруги после четырех лет совместной жизни все же расстались.