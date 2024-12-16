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Фильм «Баба-яга спасает Новый год» возглавил кинопрокат в России

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Фильм «Баба-яга спасает Новый год» возглавил кинопрокат в России
В России / О разном
Фото из открытых источников

Семейная комедия «Баба-яга спасает Новый год» вышла в лидеры кинопроката России и стран СНГ. За минувший уик-энд фильм российских кинематографистов собрал 162,2 млн рублей. Кассовый сбор позволил ему обойти британскую картину «Приключения Паддингтона 3». Она заработала в прокате только 72,6 млн рублей, передает Kinobusiness.

В тройку лидеров по итогам минувших выходных вошел и мультипликационный фильм «Три кота: Зимние каникулы» с суммой 70,3 млн рублей.

Четвертое место в списке, с кассовым сбором 65,9 млн рублей, занимает «Моана 2».

Напомним, неделю назад лидером кинопроката был триквелл «Паддингтона». Ему удалось собрать в прокате 144,8 млн рублей.

«Баба-яга спасает Новый год» рассказывает о борьбе Деда Мороза и Снежной Королевы, которую случайным образом освободил Юра.

Главные роли в картине сыграли Людмила Артемьева, Глафира Тарханова и Ян Цапник.

Информационное агентство «Informing»

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