Врач Арсланова объяснила, как отличить депрессию от плохого настроения

Депрессия - заболевание, выпутаться из которого без помощи квалифицированного психиатра и правильно подобранных антидепрессантов, просто невозможно. Часто за нее люди принимают обычную хандру и плохое настроение. Особенно, в холодное время года. О том, как самостоятельно отличить депрессию от плохого настроения, поведала заведующая ОМП поликлиники №50 Уфы Айгуль Арсланова.

В разговоре с изданием UfaTime.ru она призвала обращать внимание на то, сколько длится состояние. Плохое настроение, сопровождающееся состоянием апатии, усталости либо грусти - явление временное. При смене обстановки либо погоды человеку становится лучше.

Депрессия затрагивает все сферы жизни человека

Это глубокое и стойкое состояние, основные симптомы которого - ощущение безнадежности, утрата интереса к происходящему, бессонница, утрата аппетита и так далее.

И если оно длится более двух недель, речь может идти о депрессии у человека.

«Важно вовремя обратиться за профессиональной помощью, чтобы получить поддержку и необходимые инструменты для восстановления эмоционального равновесия», - порекомендовала врач.

О психическом здоровье заботиться так же важно, как и о физическом.