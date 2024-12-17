«Когда в доме живет любовь»: Илья Авербух поблагодарил Лизу Арзамасову за бесконечное счастье

50-летний Илья Авербух нашел счастье в браке с 29-летней звездой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Он благодарен жене за детей, за каждый день рядом. Переполняющими его эмоциями фигурист поделился в интервью интернет-изданию «Газета.Ru».

Обычно мужчинам сложно подобрать трогательные слова. Но у Ильи Авербуха это получилось. В каждом его слове была масса теплых чувств.

«Это бесконечное счастье, когда в доме живет любовь. И я очень благодарен Лизе за это дыхание, которое есть в каждом дне, — приводит издание слова фигуриста. — Мы вместе друг с другом, рядом с нами растут наши дети. Это одно большое слово — семья. И большое счастье»

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в 2020 году

Невзирая на приличную разницу в возрасте, они считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. В браке у супругов появились двое детей - 3-летний сын Лев и дочь. Лия родилась в августе текущего года.

У Авербуха также есть взрослый сын от предыдущего брака.