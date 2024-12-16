Гений-математик Григорий Кваша спрогнозировал дату завершения СВО: кто победит?

Григорий Кваша — известный в России ученый-математик. Знают его и как хорошего прогнозиста. Кваша, в отличие от пророков, ведуний и экстрасенсов, не «видит», а высчитывает и анализирует. Он уже произвел определенные подсчеты и спрогнозировал дату завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

В основе методологии Григория Кваши - уникальное сочетание математических расчетов и астрологических данных. Ученый уверен, что благодаря этим двум инструментам можно получить полное и точное предсказание о том, что произойдет в будущем. Не все его коллеги положительно относятся к таким прогнозам. Но тем не менее, математику удалось точно спрогнозировать ряд событий - например, избрание Ельцина и Путина президентами России, а также кризис в США 2001 года.

Когда закончится СВО и кто победит?

СВО, по расчетам Кваши, завершится уже в 2025 году. Он уверяет, что победителем станет Россия, передают «Пруфы».