Информинг » В России » Врач Тяжельников напомнил о пользе холодца: улучшает плотность костей, облегчает похмелье

Врач Тяжельников напомнил о пользе холодца: улучшает плотность костей, облегчает похмелье

Image 16+
Врач Тяжельников напомнил о пользе холодца: улучшает плотность костей, облегчает похмелье
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Редкий новогодний стол обходится без холодца. Блюдо сытное, вкусное и, вне всякого сомнения, праздничное. А еще очень полезное, заявил врач Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

«В первую очередь - из-за высокого содержания коллагена», - уточнил он.

Холодец улучшает плотность костей

В соединительных тканях животных или птицы, таких как сухожилия, хрящи, очень много полезного белка. Благодаря длительной варке он становится биодоступным. Благодаря коллагену улучшается плотность костей, кожа становится более упругой.

Холодец богат на витамины и микроэлементы. К примеру, в нем много магния, калия и натрия.

Желеобразное блюдо на основе мясного бульона обволакивает стенки желудка. Благодаря этому человек, отведавший холодца за праздничным столом, пьянеет не так быстро, ведь замедляется процесс попадания алкоголя в кровь. 

«Аминокислота глицин не только стимулирует клетки головного мозга, но и помогает нейтрализовать действие токсинов при расщеплении алкоголя, снижая похмельный синдром. Поэтому в новогоднем меню холодец очень уместен», - заключил собеседник издания.

Информационное агентство «Informing»

«Пахло, потому что это канализация»: Дом певицы Славы затопило фекалиями

«Пахло, потому что это канализация»: Дом певицы Славы затопило фекалиями

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Обнародована дата выхода сериала Тодоровского «Подслушано в Рыбинске»

Сегодня, 17:34

Актер Александр Петров впервые станет отцом: его жена Виктория беременна

Сегодня, 16:11

Врач Булгакова: новогодние салаты, даже если они хранятся в холодильнике, нужно съедать за один-два дня

Сегодня, 14:35

SHOT: Граждане а РФ массово жалуются на эпидемию «легкого ковида»

Сегодня, 13:50

Врач Арсланова объяснила, как отличить депрессию от плохого настроения

Сегодня, 12:16

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой, которую ей начисляют в России

Сегодня, 11:06

Ксения Бородина показала помолвочное кольцо с камнем в виде сердца

Вчера, 14:41

«Когда в доме живет любовь»: Илья Авербух поблагодарил Лизу Арзамасову за бесконечное счастье

Вчера, 14:10

АТОР: Новогодние туры в Турцию оказались на 30% дешевле, чем в Сочи

Вчера, 13:19

Врач Гершевская предупредила о том, что шум и шелест в ушах может быть признаком проблем с сосудами

Вчера, 12:46

Шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева поставила ультиматум своему отцу

Вчера, 11:57

Баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве: что известно о гибели бывшего мужа Анны Седоковой

Вчера, 10:56

«Одно и то же, из года в год»: Продюсер Дзюник объяснил, почему люди не смотрят новогодние шоу

16-12-2024, 14:36

Фильм «Баба-яга спасает Новый год» возглавил кинопрокат в России

16-12-2024, 14:09

«Пахло, потому что это канализация»: Дом певицы Славы затопило фекалиями

16-12-2024, 13:54

В чем встречать Новый год, чтобы Зеленая Змея в 2025-м была благосклонной: советы астролога

16-12-2024, 13:24

Гений-математик Григорий Кваша спрогнозировал дату завершения СВО: кто победит?

16-12-2024, 12:32

«Очень востребован»: Продюсер Дворцов раскрыл гонорар певца Шуры

16-12-2024, 10:51

Врач Тяжельников напомнил о пользе холодца: улучшает плотность костей, облегчает похмелье

16-12-2024, 10:37

Олег Майами заявил Анне Хилькевич, что у нее «внешность деревенская»

15-12-2024, 12:48

Новости партнеров
2023
ru-RU