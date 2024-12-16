Врач Тяжельников напомнил о пользе холодца: улучшает плотность костей, облегчает похмелье

Редкий новогодний стол обходится без холодца. Блюдо сытное, вкусное и, вне всякого сомнения, праздничное. А еще очень полезное, заявил врач Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости .

«В первую очередь - из-за высокого содержания коллагена», - уточнил он.

Холодец улучшает плотность костей

В соединительных тканях животных или птицы, таких как сухожилия, хрящи, очень много полезного белка. Благодаря длительной варке он становится биодоступным. Благодаря коллагену улучшается плотность костей, кожа становится более упругой.

Холодец богат на витамины и микроэлементы. К примеру, в нем много магния, калия и натрия.

Желеобразное блюдо на основе мясного бульона обволакивает стенки желудка. Благодаря этому человек, отведавший холодца за праздничным столом, пьянеет не так быстро, ведь замедляется процесс попадания алкоголя в кровь.

«Аминокислота глицин не только стимулирует клетки головного мозга, но и помогает нейтрализовать действие токсинов при расщеплении алкоголя, снижая похмельный синдром. Поэтому в новогоднем меню холодец очень уместен», - заключил собеседник издания.