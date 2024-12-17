АТОР: Новогодние туры в Турцию оказались на 30% дешевле, чем в Сочи

Отправиться в Турцию на Новый год и отдохнуть по системе «все включено» обойдется на 30% дешевле, чем в отелях таких российских курортах, как Сочи и Анапа. Об этом представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Куда поехать на Новый год: цены на отдых в Анталье и Сочи

Аналитики прибегли к сравнению цен на новогодний отдых по системе «все включено» в отелях три, четыре и пять звезд, а также изучили тарифы на перелеты. Оказалось, что в Турции отдых обойдется почти на треть дешевле.

Новогодний тур (4 ночи, с заездом 30 декабря) с перелетом Москва-Сочи-Москва на двоих будет стоить от 134 тысяч рублей. Размещение в Анапе еще дороже - от 141 тысячи. Существенно сэкономить на перелете, отправившись на отдых на авто, не получится.

Самое интересное, что, по данным АТОР, пакетный тур в Анталию (Турция) на 6 дней (с вылетом 30 числа) в отеле четыре звезды будет стоить от 104,4 тысяч рублей, а пять звезд - от 114,9 тысяч.

«С учетом авиаперелета поездка на 4 ночи на наших курортах почти на 30% дороже, чем недельный отдых в Турции», – подытожили в Ассоциации.