Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой, которую ей начисляют в России

Невзирая на то, что Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из родной страны в 2022 году, пенсию ей продолжают начислять. Размер выплаты в разговоре с URA.RU раскрыл продюсер Сергей Дворцов.

Раскрыт размер пенсии 75-летней Пугачевой

По его данным, Алле Борисовне ежемесячно начисляется порядка 90 тысяч рублей. Это весьма достойная пенсия, размер которой гораздо выше среднестатистической.