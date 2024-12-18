SHOT: Граждане а РФ массово жалуются на эпидемию «легкого ковида»

Граждане в РФ массово жалуются на эпидемию «легкого ковида». Заболевание многих укладывает в постель на несколько дней минимум. Проявляется у всех оно одинаковыми симптомами.

Примечательно, что насморка и боли в горле, как при обычной ОРВИ, у заразившихся не наблюдается. Вместо этого люди жалуются на ломоту во всем теле, слабость, вялость и головную боль. Температура тела слегка повышена - держится на уровне до 37,5 градусов.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что эпидемия «легкого ковида» в России началась еще в середине прошлого месяца. К настоящему времени количество заболевших существенно увеличилось.

«Легкий ковид»: что это такое? Определение больных

По словам тех, кто переболел, заболевание похоже на коронавирус, только «усеченный». Как правило, с момента проявления первых признаков до их исчезновения проходит 3-5 дней. Правда, такие симптомы, как усталость и вялость держатся до двух недель кряду.