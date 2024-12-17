Шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева поставила ультиматум своему отцу

Татьяна Навка поведала о том, что 6-летняя Мила, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева, поставила ультиматум своего отцу. Девочка уже определилась, кем хочет стать, и твердо намерена добиваться своей цели.
Мила хочет стать фигуристкой, как и ее отец
Петр Чернышев пока не в восторге от этой идеи. Но малышка твердо намерена покорить лед, поэтому решила заручиться поддержкой коллеги своего папы Татьяны Навки.
По словам Татьяны Навки, Петр Чернышев после тяжелой утраты уже вернулся к работе - сейчас зима, и ее очень много. Фигурист, невзирая на занятость в рамках шоу на льду, успевает заниматься воспитанием своей дочери, оставшейся без матери.
Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», умерла 29 мая нынешнего года после пяти лет тяжелой борьбы с глиобластомой, раком головного мозга.
К слову, 6-летняя Мила скоро станет тетей. Ее старшая сестра Анна недавно объявила о своей первой беременности.