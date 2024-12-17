Шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева поставила ультиматум своему отцу

Татьяна Навка поведала о том, что 6-летняя Мила, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева, поставила ультиматум своего отцу. Девочка уже определилась, кем хочет стать, и твердо намерена добиваться своей цели.

Мила хочет стать фигуристкой, как и ее отец

Петр Чернышев пока не в восторге от этой идеи. Но малышка твердо намерена покорить лед, поэтому решила заручиться поддержкой коллеги своего папы Татьяны Навки.

«Петя всячески это отодвигал. Ей, правда, уже шесть лет - это поздновато. Но она ему уже ультиматум поставила, мне пожаловалась, - рассказала жена пресс-секретаря президента России в подкасте Первого канала «Произвольная программа. - Я сказала: «Мила, приезжаешь и говоришь, что здесь тетя Таня оставила для меня коньки». Надеюсь, Петр их купил».

По словам Татьяны Навки, Петр Чернышев после тяжелой утраты уже вернулся к работе - сейчас зима, и ее очень много. Фигурист, невзирая на занятость в рамках шоу на льду, успевает заниматься воспитанием своей дочери, оставшейся без матери.

Актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», умерла 29 мая нынешнего года после пяти лет тяжелой борьбы с глиобластомой, раком головного мозга.

К слову, 6-летняя Мила скоро станет тетей. Ее старшая сестра Анна недавно объявила о своей первой беременности.